CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun mal varlığını açıkladı.



Günaydın, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taskesenlioğlu'nun kardeşi ve hakkında 3 yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Yunanistan'a kaçtığı öğrenilen Ünsal Ban'ın eski eşi olan Zehra Taşkesenlioğlu'nun dudak uçuklatan servetini şu şekilde sıraladı:

- İngiltere’de çiftliği var.

- Afrika’da madenleri var.

- Piyasa değeri 82 milyon TL’yi bulan lüks bir yatı var.

- 100’e yakın taşınmazı var.

- Sahibi ya da hissedarı olduğu AVM’leri var.

- 180 milyon dolarlık birikimi var.

- 2,5 kg altını var.



'HAKKINDA 213 SUÇ DUYURUSU BULUNUYOR'



Günaydın, Taşkesenlioğlu hakkında bugüne kadar 213 farklı suç duyurusunda bulunulduğu ancak milletvekili olduğu dönemde söz konusu suç duyuruları hakkında işlem yapılamadığını, Taşkesenlioğlu'nun dokunulmazlığının kalktığı Mayıs 2023'ten bu yana da ihbarlara ilişkin herhangi bir girişimde bulunulmadığını belirtti.







'ALLAH'IN MAL VEREREK İMTİHAN ETTİĞİ KULLARINDANIM' DEMİŞTİ



Taşkesenlioğlu, geçtiğimiz yıllarda katıldığı canlı yayında "Allah vererek de imtihan eder, alarak da imtihan eder. Ben Allah'ın vererek imtihan ettiği kullarındanım şu anda. Allah insanı mal vererek de imtihan eder, evlat vererek de imtihan eder Mal verir nasıl harcayacağınıza, makam verir nasıl hareket edeceğinize bakar" ifadelerini kullanmıştı.