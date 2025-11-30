AKP Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Merkez köylerinde partilerine üye çalışması yapmaya başladı.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre; AKP'liler üye çalışması için gittikleri köy ziyaretlerini AKP Çorum Merkez ilçe teşkilatı sosyal medya hesabından duyururken, paylaştıkları görsellerde AKP yönetimindeki Çorum Belediyesi'nin resmî aracının da yer alması dikkat çekti.

AKP'liler tepkiler üzerine belediye aracının yer aldığı görseli daha sosyal medya hesabından kaldırdı.

"BELEDİYE HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN ARKA BAHÇESİ OLAMAZ"

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Fatih Softa, AKP Merkez İlçe ve Gençlik Kolları’nın Konaklı Köyü’ne yaptığı ziyarette kullanılan aracın üzerinde Çorum Belediyesi’ne ait amblemin bulunmasına tepki gösterdi.

Softa, yaptığı açıklamada, belediyelerin hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Belediyeler milletin ortak kurumlarıdır; hiçbir siyasi partinin temsil organı değildir. Kamu kaynakları ve araçları, herhangi bir siyasi partinin faaliyetine hizmet etmek için kullanılamaz.

Fotoğraflarda açıkça görüldüğü üzere, Ak Parti’nin bir köy ziyaretinde belediyeye ait bir aracın yer alması, kamu gücünün partisel faaliyetlerde kullanıldığının göstergesidir. Bu durum hem etik hem de hukuki açıdan doğru değildir.”

Fatih Softa açıklamasının devamında, belediyenin tüm Çorum halkına ait olduğunun ifade ederek, “Çorum Belediyesi bu şehrin, bu halkın tamamının belediyesidir; bir siyasi partiye indirgenemez.

Bu tür uygulamalar, yolsuzluğun ve siyasi ahlaksızlığın farklı bir görünüm biçimidir. Belediyenin kaynakları ve sembolleri sadece halka hizmet için kullanılmalıdır, bir partiye hizmet için değil” dedi.

Softa, yetkilileri kamu araç ve kaynaklarının siyasi faaliyetlerde kullanılmaması konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.