Beylikdüzü Belediyesi’nin eylül ayı ilk meclis toplantısı tartışmalara sahne oldu.

AKP’li Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tuncer’in kürsüde önerge sunmak istemesi gerginlik yarattı.

Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi, meclisin önergelerin yerinden verilmesi konusunda ortak karar aldığını hatırlattı.

KÜRSÜ ISRARİ VE GERGİNLİK

Alınan karara rağmen kürsüde kalan Tuncer için AKP Grup Başkanı Tahir Abuş da ısrarcı oldu.

AKP’li üyeler telefonla görüntü almak istedi. Çebi ise toplantının zaten canlı yayımlandığını belirtti. Tuncer’in sataşması üzerine Çebi, “Haddinizi aşmayın” dedi.

EKSİK ÖNERGE REDDEDİLDİ

Mikrofonu açılmayan Tuncer, önergesini yerinden okudu.

Çebi, önergenin parsel, ada, adres ve işletme adı içermediğini vurguladı. Eksik görülen önerge oy çokluğuyla reddedildi.

AKP’lilerin itirazlarına rağmen tekrarlanan oylamada da sonuç değişmedi.

“BAŞKA MERCİLERE GİDER”

AKP Grup Başkanı Tahir Abuş, “Arkadaşımızın önergesini başkanlık makamına havale etmeniz gerekir. Bunlar başka mercilere ulaşır. Oy çokluğuyla reddedildi derseniz bu önergeler başka yerlere gider” diyerek yeniden değerlendirme istedi. Ardından AKP’nin diğer önergeleri görüşülmeye başlandı.