CHP'li belediyelere yönelik operasyon sonucu başkan Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’nde mahkeme kararıyla iptal edilen ilk seçim sonrası göreve gelen AKP'li yeni Başkanvekili İbrahim Akın mazbatasını aldı.

Ardından, tutuklu Başkan Hasan Mutlu’nun tüm görselleri belediye binasından indirildi.

KEDİYİ GÖNDERMEK İSTEMİŞLER!

CHP'li meclis üyelerine göre, geçici olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun geçen yıl sahiplendiği kedisi Bulut da binadan uzaklaştırılmak istendi.

"ŞİMDİ BUNUNLA NE YAPACAĞIZ?' GİBİ ŞEYLER DUYDUM"

Başkanlık katında ve genelde başkanın odasında kalan Bulut'u, Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt sahiplenildi.

Süreci anlatın Bahar Bozkurt “İstenmediği açıkça konuşuluyordu. 'Şimdi bunu ne yapacağız' gibi şeyler söylendiğini duydum. Bulut bize Hasan Başkanımızın emaneti. Sokağa atılmasına asla razı olmadık. Bizler hayvansever bir grubuz. Grup kararıyla ve kendi talebimle Bulut’a evimi açtım ve sahiplendim. Artık çok daha mutlu. Hasan Başkanımızın görev sürecinde barınaktan sahiplendiği iki sokak köpeği de var. Belediye önünde onlara harika bir yuva yaptık. Kış şartlarına uygun hale geldi. Onların da bakımını biz üstleniyoruz” dedi.