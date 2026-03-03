Giresun Eynesil’de AKP'li Belediye Meclis Üyesi Sezgin Topal ile MHP'li Belediye Başkanı Barış Güdük arasında çıkan tartışma caddede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre tartışmanın temelinde, Topal’ın belediye meclis toplantılarına art arda üç kez katılmaması nedeniyle MHP’li üyelerin oylarıyla meclis üyeliğinin düşürülmesi yer aldı. Topal’ın mahkeme kararıyla görevine iade edilmesinin ardından taraflar arasında sosyal medya üzerinden karşılıklı paylaşımlar yapıldı. Bu süreçte Topal’ın Başkan Güdük'e yönelik sert ifadeler kullandığı öğrenildi.

(AKP'li Eynesil Belediye Meclis Üyesi Sezgin Topal)

MHP'Lİ BAŞKAN DARBEDİLDİ

Gerilimin tırmanmasının ardından MHP’li Başkan Güdük’ün bazı yakınları, Topal’a ait iş yerine gitti. Daha sonra iki taraf caddede karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede Başkan Güdük’ün elmacık kemiği ve omzunun kırıldığı, kız kardeşinin de darbedildiği bildirildi.

(MHP'li Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük)

'ARACIMIN ÖNÜ PLANLI ŞEKİLDE KESİLDİ'

Yaşanan arbede sırasında yaralanan Belediye Başkanı Barış Güdük’ün darp raporu aldığı ve olayla ilgili şikâyetçi olduğu belirtildi.

Olay sonrası açıklama yapan Başkan Güdük, "Olay yerine kendi aracımla geldiğimde yanımda eşim ve ablam vardı. Aracımın önü planlı şekilde kesildi, darbedildim. Ablam da darbedildi. Vücudumda kırıklar var, darp raporu aldım. Emniyet tarafından olayla ilgili görüntülerin toplandığını biliyorum. Ben Eynesil halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıyım. Kimse bu olayı basite indirgemesin" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ BAŞKANIN KARDEŞLERİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında havaya ateş ettikleri ve darp olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan AKP Eynesil İlçe Başkanı Kahraman Köse’nin kardeşleri Ali ve Muhittin Köse çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevi’ne gönderildi.