AKP bandırma ilçe teşkilatı toplantısında gergin anlar yaşadı. Toplantı esnasından AKP üyesi Osman Bezirci, söz alıp bazı eleştirilerde bulundu. Bezirci'nin konuşması esnasında Başkan Bayram Özdemir, araya girdi. Bezirci eleştirilerini sürdürünce ortam gerildi.

Bayram Özdemir, sinirlenip "Haddini bil benimle konuşurken, sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye tepki gösterdi.

TEHDİT ETTİ, "BASINA YANSIRSA YAKARIM" DEDİ

Tartışma anını cep telefonuyla çeken bir kadına da Özdemir tehditte bulundu ve, 'Şu yaşananlardan herhangi biri basına yansısın seni yakarım' diye tehdit etti. Özdemir, ardından da masadan aldığı mikrofonlu kadına fırlatmaya çalıştı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine diğer partililer araya girerek olayın büyümesini engellemeye çalıştı. Daha sonra Bayram Özdemir, salondan ayrıldı ve toplantı sona erdirildi.