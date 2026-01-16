Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı makamında kabul etti.



Barrack'ın misafir olduğu ziyarette Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, AKP'ye yakın isimlerin tepkisini topladı.

Tom Barrack'ın ortada yer alan koltukta tek başına oturması, sağ ve sol taraflara ise heyetlerin yerleştirilmesi iktidara yakın isimlerin tepkisini çekti.



Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadelerine yer verilirken, AKP eski milletvekili Şamil Tayyar bu paylaşımı alıntılayarak, verilen fotoğrafa tepki gösterdi.

'BÖYLE BİR OTURMA DÜZENİ OLMAZ, ÇOK İNCİTİCİ'



Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyükelçi, sanki cumhurbaşkanı veya başbakan gibi bizim heyeti kabul etmiş! Böyle bir oturma düzeni olmaz, çok incitici. Hiç olmazsa yayınlamasaydınız!" ifadelerini kullandı.



MASADA SURİYE KONUSU VARDI



Barrack ve MSB heyeti arasında yapılan kritik görüşmede Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'nin entegrasyonu ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.





