İktidar partisi mensuplarının lüks merakı bitmiyor. Milyonluk saatlerini sergileyen, Monako’a istakoz yiyen, Maldivler’de de tatil yapan AKP’lilerden sonra şimdi de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç, piyasaya yeni çıkan ve 4,5 asgari ücret tutarında 97 bin 999 liraya satılan İphone 17 AİR model telefonu ile selfi çekip sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımına Türk bayrağı ve kalp de ekleyen Oruç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde selfie yaptı ve sosyal medya hesabında yayınladı. Oruç’un elindeki telefonun ise 97 bin 999 TL’lik Iphone 17 Air olduğu görüldü. Oruç’un bu fotoğrafa yorumları da kapattı.



O.Ç DİYE KÜFRETMİŞTİ



Saadet Oruç, sosyal medya platformu X’te katıldığı bir sohbet odasında Narin Güran’ın akrabaları ile tartışma yaşamış ve ‘aileden bir kişi için ‘’Seni yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet Oruç değilim. O… çocuğu’’ demiş, bu da medyaya yansımıştı.. Tepkilerin ardından da özür dilemişti.

LÜKS MERAKLISI DİĞER AKP'LİLER



AKP İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan da Rolex Daytona model saatiyle “Genel Kurul’da çalışıyoruz” şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yapmış, saatin maliyetinin 30 bin dolar yani 1.2 milyon TL olduğu görülmüştü.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 16 bin 200 Euro’luk (788 bin TL) Rolex saatiyle TBMM’de misafir ettiği hemşehrileriyle fotoğraf çektirmiş, bu selfiesini sosyal medyada yayınlamıştı.



AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monako’da istakozlu menü yemiş, böyle paylaşmıştı.

Maldivler’de tatil yapan AKP’li eski milletvekili ve Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz ise Maldivler’de ailesiyle fotoğraf çektirmiş, büyük tartışma yaratmıştı.





