Emeklinin bayram ikramiyesine zam yapmayan iktidar, tepkileri hafifletmek için elmas, inci ve kıymetli taşlardan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) almak için yasa teklifi hazırladı. Ancak, AKP’li vekillerin kolundaki milyonluk saatlere dokunmadı. AKP’li milletvekilleri Nebi Hatipoğlu ile Bahadır Yenişehirlioğlu da lüks saatleriyle gündeme gelmişti.

CHP milletvekilleri elmas ve inciyle birlikte pahalı kol saatlerinin de ÖTV listesine eklenmesi için önerge verdi. Ancak önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İktidarın kabul etmediği önerge, başta Hatipoğlu ve Yenişehirlioğlu olmak üzere milyonluk kol saatleriyle boy gösteren varlıklı kesimi yüzde 20’lik vergiden kurtardı.

VERGİ ADALETİ

Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken CHP’li Cavit Arı, Ümit Özlale ve Vehbi Bakırlıoğlu, değeri 50 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatlerinin de listeye eklenmesini, bu saatlerden yüzde 20 oranında vergi alınması için önerge verdi. Bakırlıoğlu “Zorunlu tüketim maddelerinin bile özel tüketim vergisine tabi tutulduğu ülkemizde lüks tüketime giren ve belli bir meblağı aşan kol saatlerinin ÖTV’ye tabi tutulmaması vergi adaletine aykırıdır” dedi. Ancak önerge AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Saat önergesinin TBMM Genel Kurul görüşmelerinde de verileceği belirtildi.

MİLYONLUK SAATLER

Son dönemde AKP’li vekillerin kollarında görülen lüks saatler toplumda tepkilere neden olmuştu. İYİ Parti’den seçilip AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, satış fiyatı 214 bin dolar olan kol saatiyle TBMM’ye gelmiş ve bütçede oy kullanmıştı. Hatipoğlu’nun Meclis’te sergilediği o saatin bugünkü değeri yaklaşık 9 milyon 400 bin lirayı buluyor. Aynı şekilde Meclis’te 850 bin liralık saatiyle selfie çeken ve ‘Milletin ta kendisiyiz’ diyen AKP’li Bahadır Yenişehirlioğlu da lüks saatleriyle tanınıyor.