Türkşeker; Konya, Ankara, Ağrı, Burdur, Elâzığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve

Yozgat’taki fabrikalarına toplam 1685 işçi alacak. Konya Ilgın’daki fabrikaya 132, Konya’nın

Ereğli ilçesindeki fabrikaya ise 158 sürekli yeni işçi istihdam edilecek. İşçi alımı için

başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

WHATSAPP KONUŞMALARINA SÖZCÜ ULAŞTI

Ereğli Şeker Fabrikası’nda iş başvuruları devam ederken skandal bir olay ortaya çıktı. AKP

Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol’un da yer aldığı Mahalle Başkanlarının WhatsApp grubundaki

yazışmalar işe alımlarda torpil iddiasını gündeme getirdi.

Grupta, AKP Ereğli İlçe Teşkilatının yönetiminde bulunan Z.D., mahalle başkanlarının yer

aldığı grupta, işe başvuru yaptıktan sonra Ereğli Şeker Fabrikasında sorumlu yönetim kurulu

üyesi İsmail Karakaya’nın numarasını paylaşarak, aramalarını istedi. Mesajda şu ifadelere

yer verildi:

“Değerli mahalle başkanlarımız şeker fabrikası işçi alımı için başvuru yapıldıktan sonra Şeker

Fabrikasında Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakaya ( 0532 … .. ..) beye bu iletişim

numarası ile irtibata geçebilirsiniz. Hayırlı günler dileriz.)"

CHP’DEN TORPİL İDDİASI

CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, AKP’lilere torpil yapılacağını ifade ederek duruma tepki

gösterdi. CHP’li Türktaş, şunları söyledi:

“Türkşeker daimi işçi alımlarında büyük skandal. 10 Nisan’da 1685, Ereğli içinse 158 kişi

alınacağı duyuruldu. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Buraya kadar her şey normal.

Ancak gerçek çok başka. AKP bütün Whatsapp gruplarında üyelerine açık bir şekilde talimat

gönderiyor ve Şeker Fabrikası’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesiyle iletişime geçmelerini

istiyor. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Alım süreci başlamadan ve değerlendirme

yapılmadan partili yandaşlara iş garantisi veriliyor demek. Bu aleni torpil düzeni kabul

etmiyoruz. AKP adaleti ve liyakati ayaklar altına alıyor. Devlete, millete değil sadece kendi

yandaşlarına hizmet ediyor. Bu kul hakkıdır. Bu gençlerin umutlarıyla oynamaktır. Ereğli’de

alınacak 158 kişilik kadroya başvuran binlerce gencin hakkı adil bir süreçle yürütülmediği için gasp ediliyor. Bu adaletsizliğe sessiz kalmıyoruz. Haksız yere istihdam edilen her bir kişi hak

eden bir gencin hayallerini çalıyor. Bu düzeni kuranı da bu düzene sessiz kalanları da şiddetle

kınıyoruz.”





CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş