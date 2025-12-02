Meclis’te 2026 bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile tamamlandı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi AKP Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Hakan Fidan’a “Yozgat’a arabaşı (tavuklu ve hamurlu bir çorba) yutmaya ne zaman geleceksiniz? Net bir tarih istiyoruz” diye sordu.

Bu talep muhalefet milletvekillerinin tepkilerine neden oldu. “Dışişleri bütçesini görüşüyoruz, arabaşı nedir?” diye laf atıldı. Bakan Fidan, gülümsemekle yetindi ve AKP’li vekilin sorusuna cevap vermedi.