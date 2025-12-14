Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, MEB, Mainz Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği’ne AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in kızı Şeyma Şen Aybek'in atandığını açıkladı. Özçağdaş, “Siz ancak bakan çocuklarının hakkını bilirsiniz başka da bilmezsiniz. Bir milyon kişinin içinde adam bulamamışsınız bir AKP’linin kızını torpille Almanya’ya göndermişsiniz” dedi.

Ölüm makinesi haline gelen MESEM’leri eleştiren Özçağdaş, “17 çocuğumuz MESEM'lerde öldü. Bunu görmediniz, duymadınız, ailelerini aramadınız ama o 17 çocuğun hakkını savunan 17 başka TİP’li çocuğu gözaltına aldınız, 16'sını tutukladınız. Perşembe günü MESEM'de hayatını kaybeden Eren Dağ'ın duruşması görüldü. İyi hal indirimiyle tarla sahibi 3 yıl on ay, iş yeri sahibi on taksitle 106 bin lira vererek kurtuldu. Ben dün Eren’in babasıyla konuştum. Dedi ki ‘Çocuğumuz MESEM’de vefat etti. Neden hiç kamu görevlisi yargılanmıyor? Bunu da anlamış değilim. Çocuğumuzu oraya gönderen okuldu.’ Ben buradan Sayın Bakan’a soruyorum. Hiç aradınız mı onları?” dedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ATAMIŞSINIZ

Özçağdaş Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Eren’in babasına ne cevap vereceksiniz?” diye sorarak sözlerine şöyle devam etti:

“Ama Sayın Bakan cevabını vermiş. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde AKP’li AR-GE Eğitim Başkanının kızı Şeyma Şen’i atamasız, dışarıdan Mainz Başkonsolosluğuna atamış. Siz ancak bakan çocuklarının hakkını bilirsiniz başka da bilmezsiniz. Bir milyon kişinin içinde adam bulamamışsınız bir AKP’linin kızını torpille Almanya’ya göndermişsiniz”