AKP’nin eski milletvekili Şamil Tayyar, seçim hukukunu sulh hukuk mahkemelerinin belirlemesi halinde geçmişteki tüm seçimlerin meşruiyetinin sorgulanabileceğini vurguladı.
Tayyar, “Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur?” diye sordu.
NE OLMUŞTU?
2017’deki referandumda Türkiye’nin yönetim sistemi değiştirildi, başkanlık sistemine geçildi.
Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını mühürlemeden verdiklerine dair şikayetler yapıldı.
Toplanan kurul “sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça zarfların geçerli sayılmasına” karar verdi.