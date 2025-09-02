CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklu bulunduğu İBB soruşturması canlı yayında tartışma yarattı.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, soruşturmada yer aldığını öne sürdüğü MASAK ve BDDK raporlarına ileri sürerek, "Bu dosyadan çok kolay kurtulacaklarını sanmıyorum” dedi.

"BURASI MAHKEME SALONU DEĞİL"

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ise, "Hüküm kararı olmadan ona suçlu muamelesi yapamazsınız. Ayrıca burası bir mahkeme salonu değil. Cem Küçük'te Mahkeme Heyeti Başkanı değil. Dolayısıyla hüküm veremezsiniz. İddianızı dile getirirsiniz ama hüküm veremezsiniz. Burada hüküm veriyorsun, sonra da herkesin verdiğin hükme uymasını istiyorsunuz. Bak, hüküm veriyorsun. Ondan sonra da herkesin buna uymasını istiyorsun. Olur mu?" şeklinde yanıt verdi.

"İTİRAZ EDİYORUM"

Cem Küçük'ün Tayyar'a, "Aynı şeyi sen de yapıyorsun başka konularda. Ben iddiaların kuvvetli olduğunu söylüyorum” karşılığını vermesi üzerine bu kez Tayyar, Küçük'ün MASAK ve BDDK raporlarına ilişkin yanlış bilgi verdiğini belirterek, "BDDK raporu da MASAK raporu da bir kutsal metin değildir. Burada açık açık söylüyorsun, itiraz ediyorum. 66 milyar diyorsun. 66 milyar kredi çekmiş, orada raporda yazıyor. 20 milyarı eski kredi borçlarına karşılık ödenmiştir diyor. Bunu söylüyor musun?" dedi.

'GİZLİ DAMGALI BELGE' SORUSU YANITSIZ KALDI

Tartışmanın başka bir bölümünde ise Tayyar, "Bu dönem değil, başka bir dönem olsa; anlattıklarının çoğu 'adil yargılamayı etkileme' suçuna girer. Senin elindeki belge, 'gizli' damgalı belge değil mi?" derken Küçük soruyu yanıtsız bıraktı.

CHP'Lİ BAŞARIR: 'KİMSE SEN BU BİLGİLERİ NEREDEN ALIYORSUN DEMEDİ'

SÖZCÜ TV'de gazeteci Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz konusu videonun ekrana getirilmesi üzerine, "Şamil Tayyar'dan beklemediğim ama doğru bir performans" derken MASAK ve BDDK raporlarına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şamil Tayyar benim hep söylediğim bir şeyi söylüyor. Bu dosya gizli bir dosya. Maalesef ki Mart ayından bugüne kadar yanlış bilgileri Cem Küçük verdi bu topluma. 1 günde birisi gel bakalım sen bu bilgileri nereden alıyorsun demedi.

MASAK raporu diyor; birinde 'hiçbir yolsuzluk ve mal artışıyla ilgili bilgiye rastlanmamıştır' diyor Ekrem İmamoğlu için. Diğerinde aynen Şamil Tayyar'ın dediği gibi BDDK raporu dahil, kredinin niye çekildiği, eski borçların ödendiği çok düzgün bir şekilde yazılmış.

MASAK raporunun diğerinde de yolsuzluk ve mal artışıyla ilgili tek bir delil yok.

O yüzden aslında hiç seyretmiyorum bile ama gelir bu ekranlara Cem Küçük de gelsin, Şamil Tayyar da gelsin. Ben tekim siz yönetin programı dördü de gelsin dosyaları koyalım ben her şeyin cevabını vereyim."