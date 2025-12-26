Televizyon ekranlarında AKP’yi kimin savunacağı tartışması alevleniyor. Milliyet yazarı Zafer Şahin, Hürriyet yazarı Hande Fırat’ın “Gazetecilerin siyasetçilerin yerine konuştuğu” yönündeki “değerlendirmesi” üzerine yazdığı son yazısında “Gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor” sözlerine tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur. Ekrana çıkma meraklısı değilim” ifadelerini kullandı. Şahin, bundan böyle televizyon ekranlarına çıkmayacağını, sadece kişisel YouTube kanalında konuşacağını duyurdu.

ZAFER ŞAHİN ÇOK ALINDI: EKRANA ÇIKMA MERAKLISI DEĞİLİM

Zafer Şahin, sosyal medya hesabı X üzerinden şunları yazdı:

- Ah şu ekrana çıkan -yandaş- gazeteciler ah… Bu ülkenin yakın tarihinde bütün kritik dönüm noktalarında, devletin, milletin yanında durdukları için suçları büyük…

- Bugün çıkan yazı ve yorumlardan sonra akşamki programa kendi isteğimle çıkmadım.

- Fetönün trollerine, belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur.

- Ekrana çıkma meraklısı değilim. Bundan sonra kendi YouTube kanalım ve sosyal medyaya ağırlık vererek ülkem ve devletimin lehine olduğuna inandığım doğrultuda gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

- Herkese başarılar dilerim. Allah herkesin yolunu açık etsin.

AHMET HAKAN’DAN SONRA HANDE FIRAT

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 23 Aralık tarihli yazısında iktidarı savunma işinin gazetecilere terk edildiğini belirterek “İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir” dedi. AKP’yi milletvekillerini televizyondan uzak tutmakla eleştirdi.

Ahmet Hakan’ın bu yazısı üzerine Hürriyet yazarı Hande Fırat da “Şimdi iğneyi batırma zamanı” başlıklı yazı serisinin ikincisinde siyasetçilerin tartışma programlarına çıkmadığını veya çağırılmadığını belirterek; “Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor. İster muhalefet ister iktidar kanadına yakın medya kuruluşu olsun ne yazık ki hepimiz çizgiyi aştık” dedi.

AKP STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR

Gazeteci İsmail Saymaz tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. İşin aslının iki Hürriyet yazarının söyledikleri gibi olmadığını söyleyen Saymaz, “AK Parti, medya stratejisini değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatını vermiş. Bundan böyle AK Parti’yi televizyon ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticileri savunacak. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra ekranda iktidar yanlısı gazetecileri değil, AK Partili siyasetçileri göreceğiz.” dedi.

TAYYAR: AK PARTİ’Yİ KİM SAVUNSUN?

Öte yandan tartışmaya eski AKP milletvekili Şamil Tayyar da katıldı. “AK Parti’yi kim savunsun?” diye soran Tayyar, cevabını da da kendisi verdi:

“AK Parti’yi kim savunsun? Gazeteciler mi siyasiler mi?

Ahmet Hakan’ın başlattığı tartışmayı Hande Fırat sürdürmüş, Zafer Şahin tepki göstermiş.

Aslında bu tartışma yeni değil, daha önce de periyodik olarak gündeme gelmişti.

Medya ve Tanıtım Başkanlığı her el değiştirdiğinde konuşulur, sonra unutulur.

Yine unutulur, ayrıca çok geç.

Siyasi kutuplaşmanın çok sertleştiği, toplumsal fay hatlarının kırılganlaştığı, kurulların/bireylerin saflaştığı, medyanın ayrıştığı, izlerin karıştığı ortamda anlamı da yok zaten.

Sorun, AK Parti/Medya ilişkisinden daha büyük.

Türkiye’nin ihtiyacı, medyanın restorasyonu değil kentsel dönüşümdür.

Kurumlar, kurullar, kurallar yerli yerine ve ahenkle oturtulmadan sistemin bir köşesine fırçayla dokunmanın hiçbir yararı olmaz.

Bunun için topyekün seferberlik lazım.”

‘YANDAŞLAR’ SAVUNUYORDU

AKP’li siyasetçilerin televizyon tartışmalarına çıkmasına parti yönetimi izin vermediği için iktidarı yıllardır ekranlarda gazeteciler savunuyordu. AKP’nin medya stratejisini değiştirdiği belirtildi. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki dönemde televizyon tartışmalarında AKP’li milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin daha sık ekrana çıkması bekleniyor.