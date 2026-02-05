Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5. toplantısı dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Siyasi partiler son raporu değerlendirecek ve komisyonda oylanıp TBMM Başkanlığı’na sevk edilecek.

Yaklaşık 2.5 saatlik toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bir açıklama yaptı. Önümüzdeki haftayı işaret eden Yıldız, “Tüm sorulara cevap veremiyoruz ama önümüzdeki hafta biter. Sorduğunuz soruların tüm cevaplarını bulursunuz” dedi. “Umut hakkı konusunda uzlaştık. Problem yok, raporda olacak” ifadesini kullanan Yıldız şöyle dedi:

“Zaten AİHM kararlarına uyduğun zaman AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Raporda, AİHM ve AYM kararlarına uyma tavsiye edilecek. Bunun içinde umut hakkı da var zaten. Aramızda ciddi bir görüş ayrılığı yok. Herkes ayrı siyasi parti neticede talepler, istekler, umutlar farklı. Geleceğimiz, birliğimiz, bütünlüğümüz için böyle şeylerde anlaşıyoruz.”

CHP: MUTABAKAT YOK

Komisyon toplantısı çıkışında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de konuya ilişkin soruları yanıtladı. Murat Emir, “Hiçbir konuda tam uzlaşmadığımız, her konuyu konuştuğumuzu ve partilerin birbirine yaklaştığını ama mutabakat olmadığını ısrarla söylüyorum” dedi.

BAŞKA DAVALAR İÇİN ÖRNEK OLUR MU?

MHP’li Yıldız Öcalan’a umut hakkı konusunda komisyonda uzlaşıldığını açıklarken, “AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Bizim bu raporda tavsiye edilecek” dedi. Bu sözler akla, haklarında AİHM kararı uygulanmayan öteki tutukluları getirdi. Bunlar arasında HDP’li Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile iş insanı Osman Kavala ve avukat Can Atalay gibi isimler var.