Şimdiye dek farklı partilerden 66 belediye başkanı 11 milletvekili transfer eden AKP’nin 2026’nın ilk günlerinde bazı vekilleri transfer edeceği öne sürüldü. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yeni yılın ilk günlerinde muhalefet partilerinde görevlerini sürdüren bazı milletvekilleri mevcut partilerinden istifa ederek AKP saflarına geçecek.

66 BELEDİYE BAŞKANI

AKP’nin muhalefetteki vekillerin yanı sıra halihazırda bağımsız olan vekillerle de görüştüğü ileri sürüldü.

Son olarak CHP’li belediyelerden AKP’ye katılanlar arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de vardı. Geçen yılın şubat ayında ise milletvekilleri Serap Yazıcı Özbudun Gelecek Partisi’nden, Ünal Karaman ile Mehmet Salim Ensarioğlu İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye geçmişti. Geçen yıl büyükşehir, ilçe ve belde düzeyinde 66 belediye başkanını bünyesine katan AKP’ye ayrıca 11 milletvekili daha geçti.