Saat 09.05’te İstanbul’daki Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi tören düzenlendi.
Anmaya İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.
RAHATSIZLANMIŞ
Anmada çelenk bırakılması için kurumların ve siyasi partilerin isimleri anons edildi.
AKP anons edilme sine karşın çelenklerinin olmaması dikkat çekti.
Yeniçağ’da yer alan habere göre AKP İstanbul İletişim Koordinatörü Burak Öztürk çelengin bırakıl mama gerekçesini şöyle anlattı:
“İl Başkanlığımızı temsilen giden yöneticimiz oradaydı. Çelenk sunacak arkadaşımız rahatsızlandığı için törenden hemen sonra çelenk Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sunuldu, bilginize.”