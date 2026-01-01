Geçtiğimiz yıl hem muhalefet hem de iktidarda parti geçişleri aralıksız sürmüştü.

Geçtiğimiz yıl büyükşehir, ilçe ve belde düzeyinde 66 belediye başkanını bünyesine katan AKP'ye ayrıca 11 milletvekili daha katılmıştı.

MUHALEFETTEN AKP'YE KATILIM OLACAK İDDİASI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yeni yılın ilk günlerinde muhalefet partilerinde görevlerini sürdüren bazı milletvekilleri mevcut partilerinden istifa ederek AKP saflarına geçecek.

AKP'nin muhalefetteki vekillerin yanı sıra halihazırda bağımsız olan vekillerle de görüştüğü ileri sürüldü