2024 yılı Mayıs ayında yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde kamuya yeni araç alınmayacağı belirtilse de iktidar yalnızca bu yılın ilk 8 ayında hava ve kara taşıtlarına 3 milyar 328 milyon 895 bin TL ödedi.

EMEKLİYE GELİNCE ‘YOK’

Tasrruf Tedbirleri Genelgesi’nde, “Kamu kurum ve kuruluşları 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinmeyeceklerdir. Ancak savunma, güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans, itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde alınacaktır. Mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde ivedilikle gözden geçirilecektir” denilmişti. Ancak emekli ve asgari ücretliye geldiğinde ‘para yok’ diyerek zam vermeyen iktidar bu genelgeyi görmezden geldi.

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’de 119 bin 752 makam aracı olduğunu açıklarken, kamuda araç saltanatı son sürat devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde kara, hava ve deniz taşıtı olarak 3 milyar 328 milyon 895 bin TL’lik alım yapıldı. Bunun 1 milyar 104 milyon 475 bin TL’sini kara araçları oluşturdu. 2025’in ilk 8 ayında hava araçları için de 1 milyar 680 milyon 395 bin TL ödendi. Hava araçları için şubat ayında 395 bin TL, temmuzda ise 1 milyar 680 milyon TL harcandı.

Kiralamaya da 3 milyar harcandı

Kamuda araç satın alımları sürerken bir yandan da araç kiralamaları yapılıyor. 2025 yılının ilk 8 ayında 3 milyar 99 milyon 892 bin TL’lik taşıt kiralandı. 2025’in Ocak-Ağustos aylarında hava taşıtı kiralaması için de milyarlar ödendi. Orman yangınlarının olduğu aylarda kiralama tutarları arttı. 2025’in ilk 8 ayında 6 milyar 670 milyon 485 TL hava taşıtı kirası ödendi. haziran ayında 1 milyar 102 milyon TL, temmuz ayında 2 milyar 28 milyon TL ağustos ayında ise 2 milyar 382 milyon TL kira ödemesi yapıldı.