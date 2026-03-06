CHP'den geçtiğimiz ay istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanlığı'nın iftar programına katıldı.

İftar programında, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Özarslan'ın yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcıları Fehmi Güney, Mehmet Zahid Ayan ve Tevfik Eren de katıldı.

'RABBİM BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM KILSIN'

Özarslan katıldığı iftar programıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, BBP ana kademe, il, ilçe başkanları - teşkilatları ve hemşehrilerimizle birlikte Büyük Birlik Partisi Keçiören İlçe Başkanlığının düzenlediği iftara katıldık. Rabbim sofralarımızın bereketini artırsın, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın."

'NE AKP NE MHP BANA UZAK'

Özarslan, CHP'den istifa ettikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Sivas'tan, muhafazakâr bir aile yapısından gelmeyim. Ne AK Parti bana uzak ne Milliyetçi Hareket Partisi bana uzak. Bakacağız. Ama şu an bağımsızım. Önemli olan Keçiören halkına hizmettir" diye konuşmuştu.

Ankara'nın Keçiören ilçesi 2024'teki yerel seçimlerde 35 yıl sonra ilk kez CHP'ye geçmişti.