KKTC’de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ın açık farkla kazandığı seçimlerin ardından gözler, seçim öncesi Ersin Tatar’ın önde olduğunu öne süren araştırmalara çevrildi.

Seçimden önce, “Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunanlar açık ara önde” şeklinde paylaşım yapan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından X (Twitter) hesabından bir açıklama yayımladı.

Aktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Verilerimizin arkasındayız; ancak seçimden birkaç gün önce elimde veri olmadan attığım tweet bir hataydı. Bu paylaşımı, tecrübesine güvendiğim bir arkadaşımın yönlendirmesiyle yaptım.”

SEÇİM ÖNCESİ YANILAN AÇIKLAMALAR

Seçimlerden önce Anadolu Ajansı’nda yayımlanan analizinde Aktaş, “Kıbrıs seçimlerinde iki devletli çözümü savunanlarla federasyoncular karşı karşıya” başlıklı yazısında benzer ifadeler kullanmıştı.

Söz konusu analizde, “Bugün seçim olsa Ersin Tatar yüzde 41,8, Tufan Erhürman yüzde 40,1 oy alıyor. Seçimin kaderini yüzde 14,9 oranındaki kararsız seçmen belirleyecek” ifadelerine yer verilmişti.

Ayrıca Aktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

“Kıbrıs’ta bir ay önce yaptığımız araştırmada, iki devletli çözümden yana destek yüzde 60, federasyondan yana destek yüzde 40’tı. Kararsız seçmenler son saha verilerine göre Ersin Tatar lehine yöneliyor.”

“KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Ancak seçim sonuçları Aktaş’ın öngörülerinin tam tersini gösterdi. Yoğun eleştirilerin ardından açıklama yapan Aktaş, kamuoyundan özür dileyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Kamuoyunu yanlış yönlendirmiş olmaktan dolayı üzgünüm. Elimde veri olmadan yaptığım açıklama tamamen bir hataydı.”