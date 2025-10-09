Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından seçimde CHP’nin adayı İbrahim Kahraman’ın başkanvekili seçilmesi sonrası, AKP’li üyeler oylamanın “usul ve yasaya aykırı” olduğu iddiasıyla yargıya başvurmuştu.

Bir televizyon programında gündeme gelen görüntüler tartışmayı yeniden alevlendirdi. Programda, seçim oylamasının dördüncü turunda AKP adayı Akın lehine kullanılan bir oyun, “isimler arasına tire işareti konulduğu” gerekçesiyle geçersiz sayıldığı ve bu işareti CHP’li bir üyenin yaptığı iddia edildi.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ

Söz konusu yayın sonrası CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, televizyon programında paylaşılan görüntülerin “bilinçli olarak kesildiğini” öne sürerek, oylama anına ilişkin tam videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CHP’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili oylamasına dair dün gece bir televizyon kanalında yayınlanan video, algı oluşturmak için bilinçli olarak kesilip servis edilmiştir. Ama unutmayın; gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İşte size yalanlar ve gerçekler...”

CHP’nin paylaştığı tam görüntülerde, geçersiz sayıldığı iddia edilen oyun CHP’li bir üye tarafından kullanıldığı görülüyor.