CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, yaptığı açıklamada, belediyedeki ihale usulsüzlüğüne dikkat çekti. Emir, AKP’li yönetim döneminde seçimden üç ay önce yapılan spor etkinlikleri hizmet alım ihalesinde fazladan para ödendiğine ilişkin belgeleri paylaştı. Emir “Fiyat farkı ödenmeyecek” diye sözleşmeye yazdılar, ama her ay ‘asgari ücret farkı’ adıyla fazladan para ödediler” dedi.

OĞLUNUN ŞIRKETI

Emir şunları söyledi: “Sizlere bugün AKP’nin Bayrampaşa ısrarının perde arkasını anlatacağım. İhale, AKP’li yönetim döneminde, seçimden üç ay önce yapıldı. ‘Fiyat farkı ödenmeyecek’ diye sözleşmeye yazdılar, ama her ay ‘asgari ücret farkı’ adıyla fazladan para ödediler. İhaleyi alan şirket, AKP’li İbrahim Akın’ın oğluna ait çıktı; adresi babasının mali müşavirlik ofisiyle aynıydı.

Bazı eğitmenler hiç derse girmemiş, bazılarının lisansı bile yokmuş; fazla yatırılan paralar elden geri toplanmış. Belediyenin kendi raporu diyor ki: 904 bin lira fazla ödeme, haksız menfaat sağlanmış. Ama Kaymakamlık ‘soruşturma izni verilmemesine’ karar verip dosyayı kapatmış. Gerçek ortaya çıktı: Sadece koltuk sevdası değil, koltuktan doğan rantın hesabıymış bu ısrar.”

İhaleyi alan şirket, Bayrampaşa’da kaybeden AKP’li aday İbrahim Akın’ın oğluna ait çıktı. Murat Emir’in açıkladığı belgede görevi kötüye kulanma, haksız ödeme, sahte sigorta gibi tespitler yer alıyor.