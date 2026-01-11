Yeni yılla birlikte erken seçim gündemi hızlanırken AKP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef koydu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 2021 yılında açıkladığı DSİ projesiyle 2050’ye kadar Ankara’nın su sorunu yaşamayacağı sözünü vermişti.

Erdoğan'ın DSİ'nin web sitesinde yer alan konuşmasına şu ifadeler yer alıyor:

"2050 YILINA KADARKİ İÇME SUYU İHTİYACIMIZI DA GİDERİYORUZ"

"Gerede Sistemi'yle Ankara'mıza memba kalitesinde içme suyu sağlamanın yanında şehrimizin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını da gideriyoruz. Projeden şu ana kadar Ankara'ya verilen suyun miktarı toplam 312 milyon metreküpü, bunun ekonomik karşılığı ise 1 milyar lirayı buluyor. 5 milyon 663 bin nüfuslu Ankara'da hâlihazırda 2 milyon 550 bin kişi Gerede Sistemi'yle tedarik edilen suyu kullanıyor. Salgına ve yaşanan kuraklığa rağmen hamdolsun Ankara'da şimdiye kadar içme suyu sıkıntısı çekilmemesinin sebebi işte bu projedir.

"HATTA 2071 YILLARINA KADAR İÇME SUYU İHTİYACINI PLANLAMIŞ DURUMDAYIZ"

Su kaynaklarının azalmasının Türkiye gibi kişi başına kullanılabilir su miktarı bakımından "su stresi çeken bir ülke" için çok ciddi riskler içerdiğini belirten Erdoğan, 2021'deki konuşmasında ayrıca şunları söylemişti:

"Türkiye'nin her geçen gün daha da kötüleşen bu tablo karşısında gereken adımları şimdiden atması şarttır. Daha önce de ifade ettiğim gibi suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 19 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Şehirlerimiz, içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye 81 İl İçme Suyu Eylem Planı hazırladık. Bu eylem planıyla illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planlamış durumdayız"

AKP YAVAŞ'I HEDEFE KOYDU

AKP, ABB Başkanı Yavaş'ı hedefe koyarken iktidara yakın medyada, "Ankara’ya haftalardır su bile verilemiyor” iddialarına yer verilirken; 'taşıma su göndermesi' yapılıyor ve 'bidon' görselleri paylaşılıyor.

ABB GEREDE'Yİ HATIRLATTI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABB ise şunları kaydetti:

Ankara’ya “haftalardır su bile verilemiyor” demek, sahadaki gerçekleri ters yüz etmektir.

Ankara’ya su veriliyor; Ancak bugün yaşanan tablo, son 50 yılın en ağır kuraklık koşulları altında, suyun adil, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Ankara’da 2025 yılı, hidrolojik veriler açısından son 50 yılın en kurak yılıdır.

Barajlara gelen toplam su miktarı tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemiş; artan nüfusa rağmen kişi başına düşen günlük su miktarı Gerede hariç 55 litreye kadar düşmüştür.

1990’lı ve 2000’li yıllarda kişi başına günlük 100–125 litre seviyelerinde olan barajlara gelen su miktarı, 2025’te neredeyse yarı yarıya azalmıştır.

Bu durum bir beceriksizlik değil; ülke çapında yaşanan, bilimsel verilerle ortada olan ve inkâr edilemeyecek ölçüde derinleşen bir kuraklığın sonucudur.

Beceriksizlikle suçlayanlar ne bekliyor?

Ankara’nın yaklaşık 200 günlük suyunun tamamını, kuraklık yokmuş gibi davranıp, hoyratça bir anda tüketilmesine seyirci kalmamızı mı?

İnsanların susuz kalma endişesi üzerinden siyaset üretmek, suyu bir polemik aracı hâline getirmek ne doğru ne de etik bir yaklaşımdır.

Bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Kesikköprü hariç olmak üzere barajlara gelen su miktarı (Gerede dâhil) 2023 yılında 661 milyon m3, 2024 yılında 404 milyon m³ iken, 2025 yılında 182 milyon m³’e düşmüştür. Aşırı sıcaklar nedeniyle artan buharlaşma, kullanılabilir su miktarını yaklaşık %10 oranında azaltmıştır.

Bu noktada özellikle Gerede hattı ile ilgili gerçeğin altını çizmek gerekir.

Gerede Tüneli açılırken kamuoyuna, “2050 yılına kadar Ankara’nın su sorunu olmayacağı” yönünde açıklamalar yapılmış; bu ifadeler resmi internet sitelerinde ve kamuoyuna sunulan görsellerle duyurulmuştur.

Ancak gelinen noktada, 2025 yılında 21 Mayıs – 11 Ekim tarihleri arasında tam 4 ay boyunca Gerede’den Ankara’ya sıfır metreküp su alınabilmiştir. Gerede’den gelen su miktarı yıllar itibariyle 2023 yılında 235 milyon m3, 2024 yılında 119 milyon m3 ve 2025 yılında 72 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir.

Dün itibarıyla Gerede’den gelen su miktarı ise yalnızca 150 bin m³ seviyesindedir.

Bu tablo ortaya çıktıktan sonra, “2050’ye kadar su sorunu yok” başlıklı söz konusu haber ve görsellerin sessizce DSİ’nin internet sitelerinden kaldırıldığı, kamuoyunun bunu fark edip gündeme taşımasının ardından ise aynı içeriklerin yeniden görünür hâle getirildiği görülmüştür.

Artan nüfus, göç ve aşırı sıcak geçen mevsimler nedeniyle Ankara’ya verilen ortalama su miktarı günlük 1,4 milyon m³’e yükselmiştir. Bu, iki yıl içinde 1 milyar m³’ün üzerinde suyun sisteme verilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Barajlara gelen su ile verilen su birlikte değerlendirildiğinde, Ankara’nın net en az 170 milyon m³ su açığı olduğu açıkça görülmektedir.

ASKİ’nin herhangi bir yerden kendi başına su bulup Ankara’ya getirme yetkisi yoktur. Yeni su kaynaklarının bulunması, tahsis edilmesi ve Ankara’ya kazandırılması yasal olarak DSİ’nin sorumluluğundadır. DSİ’YE BU KONUDA DEFALARCA YAZI YAZILMASINA RAĞMEN ANKARA’YA YENİ KAYNAK TAHSİSİ VE ZAMANINDA ADIM ATILMASI KONUSUNDA GEREKEN HIZ GÖSTERİLEMEMİŞTİR.

Buna karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, herkesin “bekleyelim” dediği bir dönemde oturup beklememiş, barajlarda hâlâ su varken dahi geleceği düşünerek harekete geçmiştir.

Kesikköprü hattı en yüksek kapasitede çalışır hâle getirilmiş, atıl kuyular devreye alınmış, kayıp-kaçakla mücadele hızlandırılmış, park ve bahçe sulamaları kısıtlanmış, kademeli tarifeyle israf caydırılmış, gece saatlerinde debi ve basınç yönetimi uygulamasına geçilmiştir.

Ayrıca barajlardaki mevcut su alma yapılarının altında kalan rezervuardan su alabilmek amacıyla Akyar, Eğrekkaya, Kavşakkaya ve Çamlıdere barajlarında yüzer pompa sistemleri kurulmuştur. Bu çalışmalar Ağustos ayında başlatılmış; Eylül ve Ekim aylarında iki kez ihale yapılmasına rağmen ihalelere katılım olmamıştır. Kasım ayı başında sonuçlanan üçüncü ihale ile çalışmalar hızla başlatılmış ve bugün itibarıyla tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Öngörülen takvimde ihaleler sonuçlanabilmiş olsaydı, sistem Kasım ayında devreye alınabilecekti.

Öte yandan hobi bahçelerine su verilmesi tamamen durdurulmuş; içme suyunun bahçe sulama, araç yıkama gibi amaçlarla kullanılmaması konusunda vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir.

Tüm bu önlemler sayesinde, 2024 ve 2025 yıllarında Ankara’ya verilen toplam su miktarı neredeyse aynı seviyede tutulabilmiştir.

İvedik Arıtma Tesisine geçen yıl gelen su ile bu yıl gelen su arasında iddia edildiği gibi dramatik bir düşüş de bulunmamaktadır.

Elimizdeki tüm imkanlar seferber edilmişken kimse belediyemizin ve ASKİ’nin kuraklıkla mücadelesini “lafla” gölgelemeye kalkmasın.

YAVAŞ ANKETLERDE ÖNDE

AKP'nin kampanyasına karşın, Yavaş'ın anketlerde ciddi farkla önde olduğu görüldü.

GÜNDEMAR Araştırma’nın 60 ilde 2 bin 365 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı ankette Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 26,4 puan fark attığı görüldü.

Katılımcılara, "Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak olsa ve adaylar; Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 63,17; Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı 36,83 oldu.