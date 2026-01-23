Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında mahkemenin verdiği hapis cezası, Ankara kulislerini hareketlendirdi. Karara dikkat çekici bir tepki de eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’tan geldi.

Kocabıyık, İmralı tartışmalarına gönderme yaparak, Ahmet Özer’e verilen cezanın zamanlamasını ve gerekçesini sorguladı. Kararın arkasındaki niyetin "CHP ile seçim iş birliği yapmak" olduğunu savunan Kocabıyık, "Herkes Öcalan’la iş tutarken böyle bir karar ne anlama geliyor? Ben söyleyeyim: Bu kararı verenler veya verdirenler Devlet Bahçeli’ye açıkça ‘silah’ gösteriyor" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ İÇİN UYARI YAPTI

Kocabıyık, mevcut yargı anlayışının ileride MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi de hedef alabileceğini iddia etti. Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik son çağrılarını hatırlatan eski vekil, şu soruyu sordu:

"Ahmet Özer’e bu cezayı veren yargının, uygun bir zamanda, ‘kurucu önder’ ifadesini kullandığı için Devlet Bahçeli’ye de benzer bir ceza vermesi ihtimal dışı mı?"