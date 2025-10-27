Araştırma şirketi ASAL tarafından yapılan son anket, iktidarın performansına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılan vatandaşlar, hükümeti hiçbir alanda tam anlamıyla başarılı bulmadı.

26 İLDEN 2 BİN KİŞİ KATILDI

12–18 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, iktidarın en başarılı bulunduğu alan savunma sanayii oldu.

Ancak bu alandaki destek oranı dahi yüzde 55’in altında kaldı. Katılımcıların bir kısmı savunma politikalarını olumlu değerlendirse de, genel anlamda başarı algısı sınırlı seviyede kaldı. Savunma sanayiini ulaştırma, enerji ve terörle mücadele alanları takip etti.

EKONOMİYE GÜVEN YERLERDE

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise ekonomi başlığında ortaya çıktı. Katılımcıların yalnızca %13,2’si iktidarın ekonomi yönetimini başarılı buldu. Ekonominin ardından en düşük başarı oranları adalet, işsizlik, aile politikaları ve eğitim alanlarında kaydedildi.

Katılımcıların iktidarı %30–40 aralığında başarılı gördüğü alanlar arasında tarım, mülteci politikası, sağlık hizmetleri, kentsel dönüşüm ve dış politika yer aldı.