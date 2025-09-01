AKP, Gazze’de yaşanan insanlık dramını konu alan “Gazze İçin Perde Açılıyor” belgeseli izleyiciyle buluşturdu. Hazırlanan belgesel yurdun farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle izletiliyor. Belgeselin gösterildiği yerler arasında Çorum da yer aldı. AKP Çorum Gençlik Kolları Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından açık hava gösterimi için hazırlıklar yapıldı.

MEYDAN BOŞ KALDI

AKP’li yöneticiler gece için 30 bin kişi kapasiteli Kadeş Barış Meydanı seçti. Ancak, ‘Gazze için perde açılıyor” etkinliğine Çorumlu vatandaşlar beklenen ilgiyi göstermedi. “Zalimler için yaşasın cehennem” mesajı verilen programa sadece 53 kişi katıldı. Programa AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katılırken, AKP Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AKP Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve AKP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ise programa katılmadı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Öte yandan aynı belgeseli İzmir’de de izleyiciyle buluştu. Vatandaşlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki açık hava gösterimine Filistin bayrakları ve “Gazze’de soykırım var”, “Çocuklar uyurken ölmez” yazılı dövizlerle katıldı, sloganlar attı. Niksar Cumhuriyet Meydanı’nda, “Gazze için Perde Açılıyor” adlı belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Niksar’da da yapılan gösterimde vatandaşlar Gazze için dualar etmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.