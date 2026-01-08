Anayasa çalışmaları için Meclis'te 400 vekilin onayını almak için çalışmaları hızlandıran AKP, son olarak TBMM'ye CHP listelerinden giren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'i bünyesine kattı.



Bir yandan Meclis'teki vekil transferleri için çalışmalarını yürüten AKP, bir yandan da yeni CHP'li belediyeleri bünyesine katmak için çalışmalara hız verdi.

AKP GÖZÜNÜ CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİRLERE DİKTİ



Son aylarda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile peş peşe röportajlar yapan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, AKP'nin yeni CHP'li belediyelerle görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.



Atik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelerle temas kurması için görevlendirdiği isimlerin Afyonkarahisar Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yürüttüğünü söyleyerek, ilerleyen günlerde bu belediyelerin de AKP'ye katılmasının muhtemel olduğunu iddia etti.