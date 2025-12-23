Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında ağır eleştiriler ve hatta görevi bırakma çağrıları peş peşe gelirken, Milli Gazete'de yayınanan bir haber dikkatlerden kaçmadı.

Haberde, Ermeni istihabaratçı Gevorg Minasyan ve Türkolog Angela Simonyan'ın kaleme aldığı “Hakan Fidan: Türkiye’nin Gelecekteki Muhtemel Cumhurbaşkanının Portresine Çizgiler” dikkat çekildi.

Fidan'ı 'çok ciddi bir figür' olarak lanse eden kitap, Dışişleri Bakanı'nı 'gelecek Türkiye Cumhurbaşkanı' olarak ele aldı.

AKP'Yİ ÇATLATAN FİDAN, KİTABIN DA ODAĞI OLDU

Fidan, kendi içindeki meseleleri kamuoyuna yansıtmadan çözmeye alışık olan AKP hükümetinde göze batan bir krizin merkezine oturdu. Milli Gazete'nin haberi, bu döneme denk geldi.

DEM partiden vekillerin özellikle hedef aldığı Fidan, Suriye hükümetine entegre olmak konusunda ayak sürüyen SDG hakkında "asker güç kullanmak istemiyoruz, ancak sabırlar taşıyor" dedikten sonra eleştirilerin hedefinde oldu.

Öyle ki, AKP'li milletvekili Galip Ensarioğlu, "nihai politakayı Cumhurbaşkanı belirler, onun iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır" ifadesini kullandı.

Benzeri açıklamalar, birbilerini takip etti. DEM partili vekiller ve bazı AKP'li vekiller Fidan'ı hedef alırken, Fidan'a destek çıkarlar da oldu.

Şamil Tayyar, "Dışişleri Bakanı, devletin duyarlılıklarını dile getirdiği için saldırıya uğruyor" derken Mehmet Metiner "Fidan'ımızı onlara yedirmeyiz" dedi.

Haberin odaklandığı kitapta ise Fidan için “Kimliği çok ilgi çekici. Adını ilk kez Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nde çalışırken duydum. O zamandan beri Fidan’ın kimliği sürekli ve sistematik olarak medyada yer almaya başladı” ifadeleri öne çıkarıldı.

KAPAKTAKİ ÖNEMLİ DETAY

Kitabın kapağı da dikkatlerden kaçmadı. Hakan Fidan'ı odağına alan bu kitap, kapağında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kullandı.

Kitabın yazarı Minasyan ve Ermeni Albay Karen Parunakyan arasındaki bir konuşmaya dikkat çeken kitap, “Albay Karen Parunakyan yakın arkadaşımdı. Tüm hayatını Türk gizli servislerine yönelik mücadeleye adamıştı. Her buluştuğumuzda, ‘Fidan’a dikkat etmemiz lazım. O çok ciddi bir figür. Türkiye’deki siyasi zirveye yükselişini izlemek gerekiyor’ derdi" ifadelerine yer verdi.