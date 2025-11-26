Cuma günü Meclis komisyonunun onay vermesinin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüştü.

2 saat 50 dakika süren görüşmeye ilişkin DEM Parti topu komisyon toplantısına ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a atarken AKP ve MHP'den açıklama gelmedi.

İktidara yakın gazetelerin de ziyareti manşetlerine taşımamasının ardından AKP içindeki sessizliğin nedeni merak konusu oldu.

Gazeteci Hilal Köylü AKP koridorlarında sürece ilişkin temkinli yaklaşımın nedenine ilişkin bir kulis bilgisi aktardı.

"HALKI BU SÜRECE İKNA ETME DÖNEMİ VAR"

Kişisel Youtube kanalında konuşan Köylü, "İktidara yakın diye bilinen tüm gazetelerde İmralı'ya heyetin gitmesi hiç haber oldu mu? Olmadı. Niye bunu düşük profil tutuyorlar, halbuki Bahçeli bas bas bağırıyor. Niye bu haberleştirilmiyor?" ifadelerini kullanırken; "İşte bu AKP kulislerinde biraz da bu işi büyütmeyelim, hassas bir konu. Halkı bu sürece ikna etme dönemi var deniyor" dedi.

ANKETLER DOĞRULADI

Komisyonun İmralı'ya gitmesine ilişkin kararını açıklayan ve gitmeyeceğini duyuran CHP'nin ardından Yeni Yol ve YRP de temsilci göndermeyeceğini açıkladı.

Ayrıca Demokrat Parti de süreç komisyonundan çekildiğini açıkladı.

İmralı kararının ardından yapılan kamuoyu araştırmalarında da halkın büyük bir kesiminin Terörsüz Türkiye sürecinde teröristbaşı Öcalan'la görüşülmesine karşı olduğu görülürken, CHP'nin İmralı tutumunun da destek gördüğü belirtildi.

SÖZCÜ TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan ise son gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

"TOPLUMSAL TEPKİYİ ÖLÇME ÇABASINDA OLUNDUĞU İFADE EDİLİYOR"

"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün bir ödül törenine dahil olma planı var fakat Meclis Başkanı'nın komisyon toplantısına başkanlık edeceğine dair bir duyuru yapılmadı.

Çeşitli iddialar söz konusu kulislerde... Özellikle halihazırda toplumsal tepkiyi ölçme çabasında olunduğu ifade ediliyor. Bu ziyaret gerçekleşti fotoğraf karesi bile paylaşılmadı.

Kulislerde konuşulanlara göre İBB iddianamesinin daha görünür olmasına yönelik bir çabanın olduğu iddia ediliyor. Özellikle AKP'li isimlerin sosyal medya paylaşımlar da İBB davası yerine İmamoğlu davası adı altına paylaşımlar yaptığını görüyoruz.

Bugün Beştepe'de MGK toplanacak. Özellikle Terörsüz Türkiye'de gelinen aşamaya dair kritik bir toplantı olduğu, ardından İmralı'ya giden isimlerin Meclis'te milletvekillerine bilgi vermesine dair bir beklenti söz konusu."