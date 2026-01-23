İçişleri Bakanlığı, CHP’li Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar hakkında soruşturma izni verdi.

31 Mart seçimlerinden sonra farklı illerdeki CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara Ereğli’nin de eklenmesi dikkat çekerken, bu karar Konya genelinde CHP’li belediyeler açısından bir ilk oldu.

Partililer sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Başkan Akpınar’a destek mesajları verirken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu haline geldi.

'HİÇBİR KİRLİ İLİŞKİ BULAMAYANLAR...'

CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ise soruşturma iznine sert tepki gösterdi:

Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Umut Akpınar hakkında verilen soruşturma izni, hukuki bir zorunluluktan çok siyasi bir baskının ürünüdür. Altını özellikle çiziyoruz: Bu süreçte Umut Akpınar’a hırsız diyemediler. Yolsuzluk yaptı diyemediler. Belediyeyi yandaşa peşkeş çekti diyemediler. ATM memuru çalıştırdı diyemediler. Kamu kaynağını israf etti diyemediler.

Çünkü böyle bir şey yok. Çünkü Ereğli Belediyesi bugün tertipli, şeffaf ve halkçı bir anlayışla yönetilmektedir. Hiçbir somut suçlama üretemeyenler, hiçbir kirli ilişki bulamayanlar, bir kamu görevlisinin yerinin değiştirilmesini bahane ederek soruşturma yoluna gitmiştir.

'ESKİ DÜZENLE YÖNETİLMEDİĞİ İÇİN RAHATSIZLAR'

Bu, hukukun değil; AK Parti zihniyetinin muhalefeti sindirme refleksinin açık bir göstergesidir. Şunu herkes bilmelidir: Belediye başkanları kamu yönetme yetkisine sahiptir. Personel görevlendirmeleri, hizmetin gereğine göre yapılır.

Eğer bugün Ereğli’de kamu düzeni, disiplin ve verimlilik artmışsa, bu kararlı yönetim anlayışının sonucudur. Asıl rahatsızlık şuradadır: Ereğli Belediyesi artık eski düzenle yönetilmiyor. Telefonla iş biten, torpille koltuk dağıtan, talimatla hareket eden bir belediye yok.