CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’e dert yanan Kayserili bir emekli, yüzde 72 engelli olduğunu ve dört çocuğu olduğunu belirterek, 16 bin 881 TL emekli maaşı ile geçinemediğini ifade etti.

“KOLUMU KESSİNLER DAHA OY VERMEM”

İktidarın ‘dört çocuk’ çağrısına tepki gösteren yurttaş, “Kolumu kessinler daha oy verirsem. Bitti, o iş bitti. Ben engelli emekliyim aynı zamanda. Yüzde 72 engelim var. 4 tane bebek var. Hani meydanlarda ‘Rabia’ yapıyordunuz, ‘4 bebek’ diyordunuz, ‘3 de yetmez 4’ diyordunuz. 16 bin liraya mı bakacağım ben 4 tane bebeğe? AKP diye bir şey kalmadı. Yerine kim olursa olsun ona vereceğim. Eskiden belediyeler, hizmeti ön planda tutup karı geri planda tutarlardı, şimdi ‘Kardeşler A.Ş.’ oldu belediyeler” diye konuştu.

“SAĞLIĞIMI DÜŞÜNÜYORSAN REFAH DÜZEYİMİ YÜKSELT”

Refah düzeyinin düşüklüğünden dert yanan emekli vatandaş, şunları söyledi:

-Sorsan bizim sağlımızı düşünüyorlar. Benim sağlığımız düşünüyorsa hükümet, benim gelirimi yükselt, refah düzeyimi yükselt.

-Ölmeyeyim diye, uzun yaşayayım diye sigarayı da bırakırım, kendime de dikkat ederim.

-Basacağım yere dikkat ederim ki ‘Aman bir yerime bir şey olmasın da fazla yaşayayım’ derim. Sağlığımı, kendimi korurum.

-Neymiş, bizim sağlığımız için emniyet kemeri, emniyet kemeri cezası, bizim sağlığımız için park cezası, bizim sağlığımız için ikinci vergi… Sen benim refahımı arttır, bak ben sağlığıma nasıl dikkat ediyorum.