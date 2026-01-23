AKP Güneysınır İlçe Başkanı Mehmet Karaman ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin önemli bir kısmı görevlerinden istifa etti. Karaman ve çalışma arkadaşlarının istifa dilekçelerini AKP Konya İl Başkanlığı’na sunduğu öğrenildi.

“AFFIMIZI İSTEDİK”

Haber Dairesi muhabirine konuşan İlçe Başkanı Mehmet Karaman, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada kararın kişisel nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. Karaman, iş yoğunluğunu gerekçe göstererek şunları söyledi:

- İş yoğunluğum nedeniyle görevden affımızı istedik. Dün itibarıyla dilekçemizi verdik. Herhangi bir kırgınlığımız söz konusu değil.

“BAĞLILIĞIMIZ SÜRÜYOR”

Karaman, açıklamasının devamında parti teşkilatına olan bağlılıklarının sürdüğünü vurgulayarak, görevi devralacak yeni yönetime başarı dileklerini ileterek “Göreve gelecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dileriz” dedi.