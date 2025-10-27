Vatandaşın temel besin kaynaklarına gelen zamlar, ucuz et ve ucuz ekmek kuyruğundan sonra şimdi de ucuz simit kuyruğuna neden oldu. Konya’da simit fiyatlarına zam gelince AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha uygun fiyata satılan simitlerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

EMEKLİNİN ÖĞÜNÜ

Ucuz çay-simit kuyruğu AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1993 yılında dönemin başbakanı Tansu Çiller’i eleştirmek için yaptığı 5 kişilik bir ailenin çay-simit hesabını akıllara getirdi. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait BÜFEM’de 15 liraya satılan simidin 5 liradan, 15 liraya satılan çayın da 5 liradan satışa sunulması ile metrelerce uzun kuyruk oluşurken, sabah saatlerinde başlayan uzun kuyruklar öğle saatlerine kadar sürdü.

Kuyrukta bekleyenlerin genellikle emeklilerden oluşması ise dikkat çekti. Saatlerce bekledikten sonra simidini alan bazı yurttaşların, çimenlere oturarak öğünlerini simitle yaptıkları görüldü. Bugün Konya’da 5 kişilik bir aile 3 öğünde sadece 15 liralık bir simit yese ayda 6 bin 750 lira ödemek zorunda. Simidin yanında en düşük 20 liradan bir bardak çay da içse, ayda çay ve simide 15 bin 750 lira verecek.