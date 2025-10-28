CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir olmasını sağladı.

Kardeş şehir olmanın ilk adımı cenaze aracı tahsisi ile atılacak.

AKP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol, 13 Ekim’de gerçekleştirilen Belediye Meclisi Toplantıları ile bir adım daha ileriye taşındı.

CENAZE ARACI VERİLDİ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi, “Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifi” Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine aldı.

Teklif kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne cenaze aracı tahsis etmesine yönelik ortak hizmet protokolü yapılması öngörüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi, teklifi oybirliğiyle kabul etti.