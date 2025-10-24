CHP lideri Özgür Özel’İN, önceki gün Arnavutköy’de düzenlenen mitingde “Kanal İstanbul diye bir inat var, millet ve bilim insanları istemiyor. Sadece Erdoğan istiyor” dediği Kanal İstanbul projesi tüm hızıyla sürüyor.

Kanal İstanbul’un yapılacağı Arnavutköy Sazlıbosna Mevkii’nde ilk etapta 2024 yılı Aralık ayı ile 2025 Şubat ayı arasında 28 ayrı ihale yapıldı. Bu 28 ihalede yüklenici şirketlerle toplam 54 milyar 881 milyon 504 bin TL’lik sözleşme yapıldı.WSazlıbosna için ilk etapta 28 ihale tamamlandı ve 2. kısım için de sözleşmeler imzalandı.

YENİ İHALELER YAPILDI

Ağustos ayında ise Kanal İstanbul’un ikinci kısmı için yeniden ihaleler açılmaya başlandı. Yeni yapılan 12 ihale ise sonuçlandı ve bunlar için de 25 milyar 117 milyon 894 bin TL’lik sözleşme yapıldı. Kanal İstanbul projesinde şu ana kadar 79 milyar 999 milyon 398 bin TL ödenmiş oldu.

BARAJ YIKAN HÜKÜMET

Özgür Özel, önceki gün Arnavutköy mitinginde “Sazlıdere Barajı yok olacak. Dünyada ilk kez bir hükümet kendi eli ile baraj yapmak yerine baraj yıkıyor. Terkos Gölü de tuzlanacak. İçme suyu kaynaklarının üçte biri ortadan kalkacak. Ya Kanal ya İstanbul” demişti.

Projeler AKP’li şirketlere

Kanal İstanbul arazisinde konut inşaatını yapan şirketlerin AKP ile bağlantılı şirketler olması da dikkat çekiyor. İhaleleri AKP Konya milletvekili aday adayı Yusuf Ziya Kıymet, AKP Şanlıurfa milletvekili aday adayı Halil İbrahim Yılmaz, AKP Diyarbakır milletvekili aday adayı Eşref Keleş, AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi Macit Haldız, AKP Muş milletvekili aday adayı Mehmet Ballı’nın şirketleri aldı.