Terörsüz Türkiye sürecinde terörist başı Abdullah Öcalan için 'umut hakkı'nın dillendirilmesi AKP içinde rahatsızlığa neden oldu.

Cumhuriyet'te yer alan haber göre, AKP'li vekiller arasında yapılan kapalı toplantılarda terörist başı Öcalan'la ilgili değerlendirmelerin dile getirilmesinin partiye oy sağlamayacağı tam tersine seçmeni uzaklaştıracağı belirtildi.

Kulislerde, AKP’nin bundan sonraki süreçte daha kontrollü ve mesafeli bir tutum alabileceği, PKK elebaşı Öcalan’ı merkeze alan hiçbir söylemi sahiplenmeyeceği dile getirildi.