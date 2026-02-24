CHP’den istifa eden ve AKP’ye alınmayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın 15 Eylül 2019 günü “Tüyü bitmemiş yetim hakkı” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Hakkımı helal etmiyorum” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Özarslan, Cumhurbaşkanlığına 80 Milyon TL’ye 4 adet Mercedes araç alınınca “Bu araçlar iade edilmezse Hak’kım Cumhurbaşkanı’na haram olsun” tweeti attı. Özarslan bu tweeti reddetti ve ‘Müfteriler iş başında” dedi. Özarslan tweeti sildi.



'HAKKIM CUMHURBAŞKANINA HARAM OLSUN'



Halen bağımsız olan Özarslan 15 Eylül 2019’da “Cumhurbaşkanlığı makamına 80 milyon TL’ye alınan dört Mercedes tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını hiçe saymaktır. Bu araçlar iade edilmezse hakkım Cumhurbaşkanına haram olsun” demişti.