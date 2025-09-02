Belediyeye ait bazı tesislerde, kamu kaynaklarının kullanılarak kripto para madenciliği yapıldığı öne sürüldü.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın aktardığı bilgilere göre, 2019-2024 yılları arasında Yunus Emre Belediyesi’nin AKP’li yönetimi, Yunus Emre Millet Çarşı'nda bir dükkanın içerisinde belediyenin elektrik altyapısı ve bilişim sistemlerini, yüksek enerji tüketen kripto madencilik cihazlarını çalıştırmak için kullandı.

Bu faaliyetlerin, belediyenin resmi faaliyetleriyle bağlantılı olmadığı ve kamu kaynaklarının özel çıkarlar için suiistimal edildiği belirtildi.

Söz konusu madencilik işlemlerinin, belediyenin bütçesine ek yük getirdiği ve halkın ödediği vergilerin bu yolla kötüye kullanıldığı iddia edildi.

KRİPTO MADENCİLİĞİ NEDİR?

Kripto madenciliği, Bitcoin gibi blockchain tabanlı kripto paraların işlemlerini doğrulama ve yeni birimlerini üretme sürecidir. Bu süreç, güçlü bilgisayarların karmaşık matematiksel problemleri çözmesiyle gerçekleşir. Madenciler, blockchain ağına katkıda bulunarak işlemleri onaylar ve karşılığında ödül olarak kripto para kazanır.

NASIL ÇALIŞIR?

İşlem Doğrulama : Kripto para ağında yapılan işlemler, madenciler tarafından toplanır ve bir blok halinde gruplandırılır. Matematiksel Bulmaca : Madenciler, yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlarla “hash” adı verilen karmaşık problemleri çözer. Bu süreç, yüksek enerji ve özel donanımlar gerektirir. Blok Ekleme : Problemi ilk çözen madenci, bloğu blockchain’e ekler ve ödül olarak yeni kripto para alır. Enerji Tüketimi : Madencilik, yoğun elektrik kullanımı nedeniyle maliyetli bir süreçtir ve genellikle özel cihazlar (ASIC veya GPU) kullanılır.

Kripto madenciliği, blockchain ağlarının güvenliğini sağlarken, yüksek enerji tüketimi nedeniyle çevresel tartışmalara da yol açıyor. Türkiye’de de bu alana ilgi artarken, kamu kaynaklarının madencilik için kullanıldığına dair iddialar dikkat çekiyor.