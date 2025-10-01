22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına dair Ekol TV’de açıklamalarda bulundu.

Zaman zaman AKP’yi eleştiren Arınç, Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

“İmamoğlu’nu bu kadar gürültü içinde ziyaret etmem yanlış anlaşılır” diyen Arınç, mahkeme kararlarına güvendiğini vurguladı.

İBB Başkanı’nın kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklu yargılanmasının doğru olmadığını belirten Arınç şu ifadeleri kullandı:

-İyi bir yargılama sonunda doğru karar verilecektir.Bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim. Kaçarlarmış…

-Bırak kaçsınlar gerekiyorsa. Kaçamazlar, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor. Kaçan zaten bütün iddiasını kaybeder.

ARINÇ, ÖZEL'İN MESAJINA VERDİĞİ YANITI AÇIKLADI

Arınç, Özgür Özel’in mesajına kısa bir yanıt verdiğini belirterek şu ifadeleri paylaştı:

-Sayın Genel Başkan, iyi akşamlar, saygılar.

-Mesajıma verdiğiniz cevaba çok teşekkür ederim. Yazdığınız konularda elbette haklı olabilirsiniz. Ben de bazen endişe bazen de ülkem adına üzüntü duyuyorum.

-Bunlara karşı her akşam geniş katılımlı mitingler yapıyor, yine her gün medya önünde konuşuyorsunuz.

-Adaletsizliklere isyan ediyorsunuz. Ama anayasal bir gereklilik olan Meclis’in açılışında böyle bir protestoyu yanlış buluyorum.