AKP kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki grup toplantısında yaptığı Öcalan açıklamasının ittifak ortaklarıyla istişare edilmeden dile getirildiğini ifade etti. Çelik, “Bu konuda kapsamlı bir hazırlık yapıldığına ya da artı-eksi hesabının çalışıldığına inanmıyorum. Sayın Bahçeli, bir emrivakiyle süreci başlatmış oldu” dedi.

"AKP İTTİFAKI SARMAMAK İÇİN KARŞI ÇIKMADI"

Çelik, Bahçeli’nin sözleri sonrasında hükümet içinde yeni bir gündemin oluştuğunu, bunun AKP’de de şaşkınlık yarattığını söyledi. Parti yönetiminin, Cumhur İttifakı'nı koruma kaygısıyla bu çıkışa itiraz edemediğini belirten Çelik, “AKP, ortağını kaybetmemek için ‘tamam’ demek zorunda kaldı. Bu nedenle başlangıç sağlıklı olmadı” değerlendirmesinde bulundu.

"CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR"

Çelik, Ankara’da süreci yönetecek ortak bir irade olmadığını ve konuyla ilgili kafa karışıklığının belirgin olduğunu savundu. “Eğer oturmuş bir plan olsaydı, İmralı’ya gidilip gidilmeyeceği, dağdaki ve yurtdışındaki unsurlar için ne yapılacağı, kimlerin hangi koşullarda siyasete dahil olabileceği netleştirilirdi” diyerek sürecin çerçevesiz ilerlediğini ifade etti.

MHP lideri Bahçeli’nin zaman zaman Öcalan’ın Meclis’te konuşabileceğini ima eden açıklamalar yaptığını hatırlatan Çelik, düşüncesini açıklayan bazı kişilerin cezaevinde tutulması ile bu söylemler arasındaki tutarsızlığa dikkat çekti.

Hüseyin Çelik, sürecin topluma hazırlıksız bir şekilde sunulduğunu ve kamuoyunun net bir plan olmadan gelişmelerle karşı karşıya kaldığını belirtti. “Bu hesaplamaları yapabilecek bir hükümet görüntüsü yok. Süreç temelsiz başladı” ifadelerini kullandı.

Daha önce Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının uygulanması konusunda da eleştiriler yönelten Çelik, “Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını yerine getirmek bir lütuf değil, devletin anayasal görevidir” diyerek sözlerini tamamladı.