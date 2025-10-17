Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen ve AKP'nin kurucu isimleri arasında yer alan Balsu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cuneyd Zapsu hakkında 'Can Holding' soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldığını iddia etti.

Onlar TV yayınında konuşan Terkoğlu, 11 Eylül'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Can Holding' soruşturması kapsamında hakkında 'yakalama kararı' çıkarılan isimler arasında iş insanı Cuneyd Zapsu'nun da yer aldığını belirtti.



YAKALAMA KARARINI YURT DIŞINDA ÖĞRENDİ



Terkoğlu, Zapsu'nun kararı yurt dışında olduğu sırada öğrendiğini belirterek, söz konusu durumun ardından bürokrasi ve siyasetin üst makamları ile peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, devam eden süreçte ise yakalama kararının kaldırılarak, Zapsu'nun 'tanık' olarak ifadesine başvurulduğunu öne sürdü.







2008 yılında aktif siyaseti bırakmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Batı dünyası arasında uzun yıllar köprü görevi üstlenen Zapsu, onlarca dev holdinge verdiği danışmanlığın yanı sıra dünyanın birçok noktasında üretim yapan Balsu Şirketler Grubu'nun sahibi olmasıyla tanınıyor.