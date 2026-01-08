Geride kalan 2025 yılının son çeyreğinde yaşadığı yükseliş ile Borsa İstanbul yatırımcı tarafından dikkatleri üzerine çeken Kiler Holding, yılın ilk bölümünde 25 TL bandında gezen lot fiyatını 436 TL'ye kadar yükseltme başarısı gösterdi.



Bu yükseliş, şirketin Borsa İstanbul'daki değerini 16,47 milyar dolara çıkarırken, dev şirket bu alanda 4,4 milyar dolar ile varlık gösteren Sabancı Holding'in ve 10,7 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Koç Holding'in toplamını geride bıraktı.

AKP'NİN KURUCU İSMİ SERVETİNE SERVET KATTI



Haberhürriyeti'nden Ercan İnan'ın haberine göre, Kiler Holding hisse senedi fiyatı 2025 yılının başında 32-33 lira seviyesinde işlem görüyordu. Son aylarda müthiş bir tempo yakalayan hisse son olarak 436 liraya ulaştı. 1 yılda 14 kata yakın değer kazanan hisse holdingin piyasa değerini de 16.47 milyar dolara taşıdı.



Kiler Holding’de, AKP kurucusu ve ilk dönem milletvekillerinden Vahit Kiler’in ve kardeşleri Ümit Kiler ile Nahit Kiler’in yüzde 26.33’er payı bulunuyor.





EN ZENGİNLER LİSTESİNE GİRDİLER



Takas verilerine bakıldığında da halka açık hisselerin yüzde 60’dan fazlasının yatırım fonlarında, yüzde 17’ye yakın kısmının Citibank yabancı takasında olduğu görülüyor. Hisselere sahip ilk 5 aracı kurum haricinde diğer aracı kurumlar sadece yüzde 6’lık bir hisseye sahip. Bu durum da hisse değerinde kontrolü ele alanların daha kolay hareket etmesine olanak sağlıyor.



Holdingin çoğunluk hisselerini elinde bulunduran kardeşlerin, ilerleyen günlerde güncellenecek Forbes Dergisi'nin milyarderler listesinde üst sıralarda yer alması beklenirken, mevcut fiyatlama üzerinden tüm kardeşlerin 4,33 milyar dolarlık servet ile en zengin ilk 10 isim listesinde yer alacağı düşünülüyor.