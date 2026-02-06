AKP Grubu, doğum izinlerinin uzatılmasından sosyal medyanın çocuklara yasaklanmasına, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasından yargı süreçlerine ilişkin düzenlemelere kadar birçok başlığı içeren iki ayrı torba kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Çalışmaların tamamlanması halinde tekliflerin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

AKP Grubu’nun, TBMM’ye sunulması planlanan iki ayrı kanun teklifi taslağı üzerinde çalışmaları sürüyor.

TBMM Başkanlığı’na, bir süredir kamuoyunun gündeminde olan doğum izinlerinin uzatılması ile sosyal medyanın çocuklara yasaklanmasına ilişkin kanun teklifinin sunulması bekleniyor. Bu iki konuyla ilgili düzenlemenin aynı torba kanun teklifi içinde yer alacağı, çalışmaların tamamlanması durumunda önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

AKP Grubu'nda, "sosyal medyanın 15 yaş altındakilere yasaklanmasına" ilişkin düzenleme ile ilgili çalışmaya son noktayı koyacak. Fakat yaş sınırı konusunda henüz karar verilmediği, 15 yaşını dolduranların yani 16 yaş altındakilerin bu kapsamda olması konusunun da değerlendirildiği aktarılıyor.

DOĞUM İZNİNE GEÇİCİ MADDE

Sosyal medya düzenlemesiyle aynı torba kanun teklifinde doğum izinlerinin uzatılmasına dair hükümlerin de yer alacağı belirtiliyor.

Kadınların ücretli doğum izinlerinin doğum öncesi ve sonrası olmak üzere 16 haftadan toplam 24 haftaya, babalık izninin de tüm sektörler için 10 gün olmasına ilişkin düzenleme öngörülüyor. Düzenlemenin, mevcut doğum izninde olanları kapsayıp kapsamayacağı konusunda da fikir teatisinin sürdüğü, yararlanılması yönünde teklife geçici madde eklenebileceği ifade ediliyor.

EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ

Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik bir maddenin TBMM’ye sunulacak torba kanun tekliflerinden birine konulması gündemde. Halen 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesine asgari ücrete yapılan oranında zam uygulanması, ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.