Dışişleri’nin liyakatli personelini ‘monşerler’ diye eleştiren AKP iktidarının atadığı başkonsoloslar kripto (gizli) FETÖ’cü çıktı. MİT’in operasyonunun ardından, FETÖ’nün Dışişleri yapılanmasında toplam 132 kişinin tespit edildiği, 64’ü hakkında ise gözaltı ve tutuklama kararı verildiği belirtildi.

İki başkonsolos ile bir maslahatgüzar Silivri’ye gönderildi. ByLock kullanan 61 Dışişleri personeli de tutuklandı.

Bir dönem Frankfurt Başkonsolosluğu yapan Burak Karartı, iki dönem önce Ankara’ya dönmüş ve en hassas görevlerden biri olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na getirilmişti. Karartı, seçim güvenliği ve seçim bilgisayar programlarını hazırlamıştı.

ÜÇ TEMSİLCİ VE 132 PERSONEL

2008 ile 2010 arasında örgüt üyeleri ile görüştüğü belirlenen ve tutuklanan Karartı’nın deşifre olmasının ardından Frankfurt Başkonsolosluğu’nun “Eski başkonsoloslar sitesinden” ismi ve fotoğrafı çıkarıldı. 2017 ile 2020 arasında başkonsoloslukta hiç kimse görev yapmamış gibi görünüyor.Aynı şekilde Münster Başkonsolosluğu görevine atanan ve FETÖ’cü olduğu anlaşılınca firar eden Başkonsolos Arif Hakan Yeter hakkında da tutuklama çıktı. Tel Aviv eski Maslahatgüzarı Gürçay Şeker ile 21 Dışişleri Bakanlığı’nda halen görev yapan, toplamda 58 Dışişleri mensubu hakkında işlem yapıldı.