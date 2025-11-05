Oyların yüzde 50,4'ünü alarak ABD'nin en kalabalık şehri New York'un ilk müslüman başkanı seçilen Zohran Mamdani, Türkiye'de de iktidar medyasını sevince boğdu.



Müslüman kimliği ile öne çıkması nedeniyle iktidara yakın yayın organlarının methiyeler dizdiği Mamdani'nin geçmiş yıllarda yaptığı paylaşımlar ise AKP'lileri kızdıracak türden.

GEZİ PARKINI ÖVDÜ, ATATÜRKÇÜLERİ ELEŞTİRDİ



Mamdani'nin 2013 yılında yaptığı paylaşımlarda Gezi Parkı eylemlerine tam desteğini açıklaması dikkat çekerken, aynı paylaşımda Mamdani'nin protestolara katılan Atatürkçü kitleye yönelik eleştirel ifadeleri ise muhaliflerin tepkisini çekti.



8 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı eylemlerinin devam ettiği süreçte yaptığı paylaşımda Mamdani "Protestoların savunduğu şeyleri tamamen destekliyorum ama Atatürk'ün mirasını sürdürme fikri bazı soru işaretlerine neden oluyor" ifadelerini kullandı.