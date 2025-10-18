Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için AKP'nin yaptırdığı anket ortaya çıktı.

Partiye geçişinden 1 ay sonra AKP'nin Genar Araştırma'ya yaptırdığı ankete göre, Çerçioğlu'na duyulan güven oranı dikkat çekti.

Ankette katılımcılara yöneltilen "Özlem Çerçioğlu neden AK Parti'ye geçmiş olabilir?" sorusuna, "Tutuklanmamak için” ve "Korktuğu için” diyenlerin oranı toplamı yaklaşık yüzde 30 olarak çıktı.

Ankette "CHP'de siyaset yapma koşulları yoktu" diyenler yüzde 8, "Aydın'a hizmet etmek için geçti" diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 12,8 olarak kaydedildi.

Ankette "Özlem Çerçioğlu'na güveniyor musunuz?" sorusuna yalnızca yüzde 2,6 oranında katılımcı "evet" yanıtı verdi.

"Önümüzdeki seçimde Özlem Çerçioğlu AK Parti'den aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna "evet" diyen CHP seçmenlerinin oranı yüzde 4,1, "hayır, yine CHP'ye oy veririm" diyenler yüzde 75,3 çıktı.