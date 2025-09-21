Görevden alınan ve tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine başkanvekili belirlenmesi için yapılan seçimlerde ilk dört turda çoğunluk sağlanamadı. Sürecin sonunda yapılan kura çekiminde kazanan isim CHP’li İbrahim Kahraman oldu.

Seçim Sonrası Gerginlik

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP ve AKP’li meclis üyeleri arasında tansiyon yükseldi. Meclis salonundaki tartışmalar sosyal medyaya da yansıdı.

AKP İtiraz Hazırlığında

Edinilen bilgilere göre AKP, seçim sonuçlarının iptali için yargıya başvurma kararı aldı. Böylece Bayrampaşa’da başkanvekili seçiminin mahkemeye taşınması gündeme geldi.

Mecliste Son Durum

Geçtiğimiz hafta CHP’den dört meclis üyesinin istifa etmesiyle birlikte dengeler değişmişti. 37 üyeli belediye meclisinde CHP’nin üye sayısı 18’e düştü. AKP, MHP ve bağımsız üyelerin toplam sayısı ise 19’a yükseldi.