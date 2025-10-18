Birçok alanda yeni vergiler getiren düzenleme ile işverenlere devletin verdiği prim desteğinin yüzde 2’ye düşürülmesi öngörüyor. Düzenlemede araç satışlarında notere bin liradan az olmamak üzere binde 2 noter harcı ödenmesi de yer alıyor. Toplamda 36 maddenin yer aldığı teklif kapsamında birçok işletme ruhsat ve yetki belgesi için yıllık harç ödeyecek. Kuyumcu 30 bin lira, özel poliklinik 30 bin lira, havayolu işletmesi 2 milyon lira yıllık ruhsat ücreti verecek.

Düzenlemeye göre kira istisnası kaldırılırken, imalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim

teşvikinin 2 puana indirilecek, yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe sürecek. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yüzde 30 olan devlet katkısı oranının, Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirme yetkisi verilecek.

EMLAK VERGİSİ AÇIKLAMASI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emlak vergisi konusuna değinerek, “Emlak vergileriyle ilgili çalışıyoruz. Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı” dedi. Güler, çalışmaya haftaya son şeklinin verileceğini açıkladı.